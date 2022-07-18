Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,41 artışla 2.439,75 puana yükseldi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,41 artışla 2.439,75 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,32 puan değer kazanarak 2.439,75'e çıktı. Toplam işlem hacmi 12,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,26, holding endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,15 ile metal, ana sanayi, tek kaybettiren ise yüzde 0,02 ile inşaat oldu. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıfladığını ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yükseldiğini kaydetti. Bu durumun pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 puanın direnç, 2.370 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi. AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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