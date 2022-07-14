Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 2.411,91 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,83 puan değer kazanarak 2.411,91'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,71 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,66 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,35 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD'de dün açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 9,1 artış kaydetmesi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha da şahinleşeceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle oynaklığın arttığını belirterek, veri odaklı seyrin devam ettiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.440 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.