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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.412,75 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 2.412,75 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,60 puan değer kazanarak 2.412,75 'e çıktı. Toplam işlem hacmi 10,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,47 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,83 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 6,66 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanakların Banka'nın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi ile pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.430 ve 2.460 seviyelerinin direnç, 2.400 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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