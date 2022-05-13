Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 2.409,90 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,92 puan değer kazanarak 2.409,90'a çıktı. Toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,18 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile turizm oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,8 düşerken, yıllık bazda yüzde 9,6 artış ile beklentileri aştı.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler devam ederken merkez bankalarının para politikalarına yönelik güvenin de sorgulandığını belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Dünkü panik satışlarının ardından denge arayışının öne çıktığını vurgulayan analistler, bugün ABD ve Avrupa'da merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.