Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,85 artışla 2.475,41 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,86 puan değer kazanarak 2.475,41'e çıktı. Toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95, değer holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,45 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 2,43 ile spor oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) politika faizini 50 baz puan artırmasına karşın, toplantı öncesinde agresifleşen şahin tonun karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinde terk edilmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 2.480 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını söyledi.