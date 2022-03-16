Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 2.094,97 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,59 puan değer kazanarak 2.094,97 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,38'le turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,51'le bilişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu akşam açıklanacak kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleri öncesinde piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında bugün devam eden müzakerelere ilişkin haber akışının da yakından takip edildiğini aktaran analistler, emtia ve tahvil piyasalarındaki oynaklığın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Fed'in bu akşam 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metninde gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçları aranacak. Yatırımcılar ayrıca, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajları da takip edecek.