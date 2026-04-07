Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında yatay seyirle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 artışla 13.115,07 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 59,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 1,79 ile orman kağıt basım, en çok düşen yüzde 0,93 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da ateşkes sağlanabileceğine dair iyimserliğe rağmen, çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine ilişkin risklerin devam etmesi fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.