Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 13.115,07 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yatay seyirle hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,76 puan ve yüzde 0,02 artışla 13.115,07 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 59,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 1,79 ile orman kağıt basım, en çok düşen yüzde 0,93 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da ateşkes sağlanabileceğine dair iyimserliğe rağmen, çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine ilişkin risklerin devam etmesi fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Ronaldo'nun gollerini sildiler

Aldığı haberle yıkıldı! Resmen sildiler
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki

İrem Derici’den dikkat çeken çıkış: Artık içime dokunuyor
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Aslı Bekiroğlu 7. kez ameliyata girecek

Sağlık savaşı bitmiyor! 7. kez ameliyata girecek