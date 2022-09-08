Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.496,65 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,67 puan ve yüzde 2,66 değer kazancıyla 3.493,48 puan oldu. Toplam işlem hacmi 48,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,91, holding endeksi yüzde 2,18 yükseldi.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.496,65 puana taşıdı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

ECB'nin, yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed'in ise bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali halihazırda yüzde 78 düzeyinde bulunurken, Powell'ın açıklamalarıyla beklentilerin şekilleneceği öngörülüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 seviyesinin direnç, 3.370 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.