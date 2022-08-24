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Borsa ilk yarıda rekor tazeledi

Ekonomi Haberleri

Borsa ilk yarıda rekor tazeledi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazandı. 3.148,82 seviyesini gören borsa rekor tazeledi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 3.148,82 seviyesini görerek rekor tazeledi. Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazandı. Endeks 1,83 puan artışla 3.123,35 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira oldu.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,53 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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