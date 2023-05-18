Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kaybederek 4.655,17 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,52 puan değer kaybederek 4.655,17'ye indi. Toplam işlem hacmi 24,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,55 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de pazara kadar borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.

Analistler, ABD'de bugün perakende devi Wallmart'ın finansal sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini belirterek, şirketin gelecek dönem projeksiyonlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.900 seviyelerinin direnç, 4.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.