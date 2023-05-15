Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,17 değer kaybederek 4.643,64 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,97 puan değer kaybederek 4.643,64'e indi. Toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,17 ve holding endeksi yüzde 5,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,56 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 6,38 azalışla 4.489,58 puandan başlarken, değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Analistler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalabileceği ihtimalinin risk iştahını azalttığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.