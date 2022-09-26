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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Ekonomi Haberleri

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 azalışla 3.251,31 puana geriledi. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,30 puan değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 azalışla 3.251,31 puana geriledi. Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,30 puan değer kaybederek 3.251,31'e indi. Toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,15 ve holding endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,66 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu. Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, döviz piyasasındaki hareketlerin de yakından izleneceğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyelerinin destek, 3.370 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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