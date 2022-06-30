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Borsa günün ilk yarısında geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 2.399,39 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 2.399,39 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,57 puan değer kaybederek 2.399,39'a indi. Toplam işlem hacmi 15 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,43 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,17 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri nedeniyle yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.480 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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