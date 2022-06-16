Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,56 azalışla 2.516,86 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,25 puan değer kaybederek 2.516,86'ya indi. Toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,00, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,76 ile inşaat oldu.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Böylece, 1994'ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı kararını alan banka, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye revize etti.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek toplantıda 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışının olası göründüğünü belirterek, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz. Bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek." dedi.

Analistler, Fed'in politika kararlarının geleceğe yönelik belirsizlikleri kısmen de olsa ortadan kaldırmasına karşın devam eden resesyon riskiyle küresel pay piyasalarında satış baskısının güçlendiğini söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası ve yarın Japonya Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantılardan çıkacak kararların gündemin odağında yer aldığını aktaran analistler, tahvil ve döviz piyasalarının seyrinin de izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.510 ve 2.480 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.