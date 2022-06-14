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Borsa günün ilk yarısında geriledi

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 azalışla 2.498,15 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 azalışla 2.498,15 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,99 puan değer kaybederek 2.498,15'e indi. Toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.

Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışının, bu sabah itibarıyla yüzde 96 ihtimalle para piyasalarında Fed'in faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna geldiğine işaret eden analistler, yarın açıklanacak karar öncesi piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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