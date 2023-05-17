Borsa günü yüzde 1,57'lik yükselişle tamamladı
Ekonomi Haberleri
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,57'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 71,97 puanlık artışla 4.661,68 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 63,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,09 azalırken, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa, günü yüzde 1,57'lik yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,57'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 71,97 puanlık artışla 4.661,68 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 63,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,09 azalırken, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi