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Borsa günü yüzde 1,57'lik yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 1,57'lik yükselişle tamamladı

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,57'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 71,97 puanlık artışla 4.661,68 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 63,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,09 azalırken, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa, günü yüzde 1,57'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,57'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 71,97 puanlık artışla 4.661,68 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 63,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,09 azalırken, holding endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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