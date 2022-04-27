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Borsa günü yükselişle tamamladı

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kazancıyla 2.451,43 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kazancıyla 2.451,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,28 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,11 ile spor oldu.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve büyümeye dair artan kaygılarla küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, Japonya'da perakende satışlar ve sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2022 sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Enflasyon Raporu, Borsa İstanbul, Enflasyon, Ekonomi, Haberler

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