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Borsa günü yükselişle tamamladı

Ekonomi Haberleri

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,17 değer kazanarak günü 5.008,58 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,17 değer kazanarak günü 5.008,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 58,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,04 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 5,58 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, açıklanan verilerle merkez bankası para politikalarına yönelik beklenti ve yorumların değişkenlik gösterdiğini belirterek, küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin bir müddet daha gündemde kalabileceğini ifade etti.

Yurt içinde alınan tedbirlerin etkisiyle TL varlıklara ilginin sürmesinin beklendiğini aktaran analistler, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının da izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, konut satış istatistikleri, kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde cari denge, ABD'de öncü göstergeler endeksinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.600 puanın destek, 5.400 ve 5.450 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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