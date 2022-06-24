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Borsa günü yükselişle tamamladı

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazancıyla 2.554,08 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kazancıyla 2.554,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,88 ile spor, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işareti ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Haftaya Avrupa Merkez Bankası'nın düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'nda ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de büyüme, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.530 ve 2.510 seviyelerinin destek, 2.590 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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