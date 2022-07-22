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Borsa günü yükselişle tamamladı

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 değer kazancıyla 2.516,56 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 değer kazancıyla 2.516,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,08 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,97 ile ulaştırma oldu.

Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, açıklanan makroekonomik verilerin, beklentilerin şekillenmesi üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de ve Avro Bölgesinde büyüme, Almanya'da ve Japonya'da enflasyonun öne çıkacağını söyledi.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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