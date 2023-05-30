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Borsa Günü Yükselişle Kapattı

Borsa Günü Yükselişle Kapattı

Ekonomi Haberleri

Borsa, günü yüzde 3,83'lük yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,83'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 182,80 puanlık artışla 4.951,35 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 9,16, holding endeksi yüzde 5,33 değer kazandı. - İSTANBUL

Borsa, günü yüzde 3,83'lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,83'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 182,80 puanlık artışla 4.951,35 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 9,16, holding endeksi yüzde 5,33 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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