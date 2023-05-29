Borsa günü yükselişle kapattı
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Borsa, günü yüzde 4,10'luk yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 4,10'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 187,88 puanlık artışla 4.768,56 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 70,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,13, holding endeksi yüzde 3,87 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa, günü yüzde 4,10'luk yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 4,10'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 187,88 puanlık artışla 4.768,56 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 70,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,13, holding endeksi yüzde 3,87 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi