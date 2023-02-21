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Borsa günü yatay tamamladı

Ekonomi Haberleri

Borsa günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,01 değer kazanarak günü 5.149,39 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,01 değer kazanarak günü 5.149,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,41 ve holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,69 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 2,58 ile ulaştırma oldu.

Analistler, dünya genelinde açıklanan veri ve merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin, "şahin" para politikalarının devam edeceği endişelerini artırmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağının fiyatlandığını aktaran analistler, yarın açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının gelecek dönem beklentilerinin şekillenmesi açısından kritik olacağını vurguladı.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve Ifo iş dünyası güven endeksinin öne çıkacağını aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 seviyesinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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