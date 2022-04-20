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Borsa günü rekorlarla tamamladı

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 kazançla 2.525,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 kazançla 2.525,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile metal, ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.536,49 puana, kapanış rekorunu da 2.525,93 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin giderek daha da "şahinleşen" yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgınıyla karışık bir seyir izlendiğini dile getirerek, bu akşam Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap Raporunun takip edileceğini ifade etti.

Yarın devam eden G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu (IMF) -Dünya Bankası toplantılarının izleneceğini belirten analistler, IMF -Dünya Bankası toplantılarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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