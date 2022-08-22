Borsa günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 kazançla 3.062,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.083,34 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,40 kazançla 3.062,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.083,34 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 68 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,55, holding endeksi yüzde 0,74 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,93 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,02 ile ulaştırma oldu.

Geçen hafta TCMB'nin politika faizini indirmesi ve akabinde ticari kredileri indirmeye yönelik alınan makro ihtiyati tedbirlerin ardından, banka hisseleri öncülüğüne Borsa İstanbul küresel pay piyasalarından pozitif ayrışırken, tahvil faizlerinin düşüşü de ivme kazandı.

Uzun vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi, bu yılın mart ayında yüzde 28,56 ile tarihi zirvesini görmüş, o zamandan bu yana da düşüş trendine girmişti. Arka arkaya 5'inci ayı da düşüşle kapatmaya hazırlanan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi, bugün yüzde 13,96 ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, yurt içi pay piyasalarının TCMB'nin kararları sonrası yükseliş eğilimini sürdürdüğünü ifade ederek, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin piyasaları baskıladığını kaydetti.

Perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, değerlendirmelerde gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi.

Analistler, yarın, yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.090 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.