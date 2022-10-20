Borsa günü rekor seviyede kapattı Ekonomi Haberleri Borsa, günü yüzde 0,53'lük yükselişle rekor seviyede tamamladı. Borsa, günü yüzde 0,53'lük yükselişle rekor seviyede tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,53'lük yükselişle tamamladı. Endeks 20,51 puan artışla 3.900,85 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 95,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,44 azalırken, holding endeksi de yüzde 0,86 değer kazandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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