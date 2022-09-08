Borsa günü rekor seviyede kapattı Ekonomi Haberleri Borsa, günü yüzde 1,02'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı. Borsa, günü yüzde 1,02'lik yükselişle rekor seviyede tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,02'lik yükselişle tamamladı. Endeks 34,61 puan artışla 3.437,41 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 111,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,39 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 0,06 azaldı. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Borsa İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

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