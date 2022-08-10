Borsa günü rekor seviyede kapattı
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Borsa, günü yüzde 1,59'luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa, günü yüzde 1,59'luk yükselişle rekor seviyede tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,59'luk yükselişle tamamladı. Endeks 44,41 puan artışla 2.829,58 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,97, holding endeksi de yüzde 1,56 değer kazandı.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi