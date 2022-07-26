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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 2.537,12 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kaybıyla 2.537,12 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,82, holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 3,25 ile iletişim oldu.

Bu arada, Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 4'e, 2023 büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltti.

Analistler, dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riskinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde temkinli davrandığını söyledi.

Yurt içinde, gözlerin bugün açıklanmaya başlayacak 2. çeyrek şirket bilançolarına çevrildiğini kaydeden analistler, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, yarın Fed'in faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getirerek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceği tahmin edildiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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