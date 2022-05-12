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Borsa günü düşüşle tamamladı

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,57 değer kaybıyla 2.390,98 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,57 değer kaybıyla 2.390,98 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 45,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,84 ve holding endeksi yüzde 3,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 1,77 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,26 ile metal ana sanayi oldu.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 11 ile beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler paralelinde yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

ABD'de, dün Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından bugün de ÜFE'nin yıllık bazda beklentileri aştığını belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerinin arttığını kaydetti.

Yarın Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Tüketici Güven Endeksi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıkacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 seviyesinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,1 artacağını öngörüyor.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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