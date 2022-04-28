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Borsa günü düşüşle tamamladı

AA - Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 2.428,42 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 2.428,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 36,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,68 ile iletişim oldu.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılara karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarında iyimserliği desteklediğini, BIST 100 endeksinde ise kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler, kişisel harcamalar ve Michigan tüketici güven endeksi, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da büyümenin öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler

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