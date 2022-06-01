Borsa güne yükselişle başladı - Haberler

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Borsa güne yükselişle başladı

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 2.554,28 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 2.554,28 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,18 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 2.554,28 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,44'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,79 değer kazancıyla 2.547,09 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde işsizlik verisi ve ABD'de Bej Kitap raporunun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, tarihi zirvesi olan 2.562 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Borsa İstanbul Yatırım Ekonomi Haberler

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