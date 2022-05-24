Borsa güne yükselişle başladı - Haberler

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Borsa güne yükselişle başladı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 artışla 2.392,05 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 artışla 2.392,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 2.392,05 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,83 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,54'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,36 artışla 2.380,90 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, dünya borsalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.350 puanın destek, 2.420 ve 2.470 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler

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