Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatilinin ardından güne yüzde 1,37 artışla 2.463,94 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,39 puan ve yüzde 1,37 değer kazanarak 2.463,94 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 1,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3'le orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü kapanışa yakın etkili olan alışlarla sınırlı da olsa yükselerek günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 2.430,55 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 50 baz puan artırmasına karşın, toplantı öncesinde agresifleşen şahin tonun karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinde terk edilmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyonun yanı sıra imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, İngiltere'de hizmet sektörü PMI, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,96 artmasını bekliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 2.480 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını söyledi.