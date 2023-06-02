Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Ekonomi Haberleri

Borsa, güne yüzde 2,88'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 2,88'lik yükselişle başladı. Endeks, 142,76 puanlık artışla 5.102,56 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 6,59, holding endeksi yüzde 3,23 değer kazandı.

Borsa, güne yüzde 2,88'lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 2,88'lik yükselişle başladı. Endeks, 142,76 puanlık artışla 5.102,56 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 6,59, holding endeksi yüzde 3,23 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title