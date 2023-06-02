Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa, güne yüzde 2,88'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 2,88'lik yükselişle başladı. Endeks, 142,76 puanlık artışla 5.102,56 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 6,59, holding endeksi yüzde 3,23 değer kazandı.
Borsa, güne yüzde 2,88'lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 2,88'lik yükselişle başladı. Endeks, 142,76 puanlık artışla 5.102,56 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 6,59, holding endeksi yüzde 3,23 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi