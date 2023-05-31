Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa, güne yüzde 0,10'luk yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,10'luk yükselişle başladı. Endeks, 4,91 puanlık artışla 4.956,26 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa, güne yüzde 0,10'luk yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,10'luk yükselişle başladı. Endeks, 4,91 puanlık artışla 4.956,26 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi