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Borsa güne yükselişle başladı

Ekonomi Haberleri

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,02 artışla 3.519,85 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,02 artışla 3.519,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,43 puan ve yüzde 1,02 değer kazanarak 3.519,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 ve holding endeksleri yüzde 0,99 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisselerindeki sert dalgalanmalara karşın yükseliş eğilimini sürdürdü ve günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 3.484,42 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının atacağı adımlar ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin piyasalarda dalgalanmaya neden olduğunu belirterek, yarın açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın sürmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de açıklanmaya başlayacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.550 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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