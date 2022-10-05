Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,87 artışla 3.488,07 puandan başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,87 artışla 3.488,07 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,04 puan ve yüzde 0,87 değer kazanarak 3.488,07 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,04 ve holding endeksleri yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26'yla iletişim, tek kaybettiren yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 3.458,03 puandan tamamladı. Analistler, yatırımcıların enflasyon ve resesyon riski arasında gidip gelen fiyatlamalarının piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, para politikaları ve ekonomik aktivite belirsizlikleri nedeniyle oynaklığın sürebileceğini söyledi. Yurt içinde ise 3. çeyrek şirket bilançoları öncesi yükseliş eğiliminin devam edebileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.500 ve 3.550 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. Ekonomi Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Borsa güne yükselişle başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.