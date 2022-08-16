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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 artışla 2.876,03 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 artışla 2.876,03 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,85 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.876,03 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,71 ve holding endeksi yüzde 0,78 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72'yle kimya, petrol, plastik, tek kaybettiren yüzde 0,10'la elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 değer kaybederek 2.857,18 puandan kapandı.

Analistler, dün ABD ve Asya'da açıklanan verilerin ekonomilerin yavaşladığına ilişkin endişeleri körüklediğini, ancak Çin Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında daha temkinli ilerleyeceği beklentilerinin risk iştahını dengelediğini söyledi.

Gelişmelerin ardından para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in eylül ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri yüzde 64'e yükseldi.

Pay piyasalarındaki sınırlı pozitif seyrin bugün de devam edebileceğini aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündemiyle oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.830 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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