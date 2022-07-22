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Borsa güne yükselişle başladı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 artışla 2.524,49 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,52 artışla 2.524,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,11 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 2.524,49 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14'le orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,03'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da dün satış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,55 azalışla 2.511,37 puandan tamamladı.

Analistler, resesyon ve enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğünü belirterek, açıklanan makroekonomik verilerin, beklentilerin şekillenmesi üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, ABD ve Avrupa'da ise açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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