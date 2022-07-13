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Borsa güne yükselişle başladı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 2.440,55 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 2.440,55 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,54 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 2.440,55 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,53'le iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,29'la kimya, petrol, plastik oldu.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla cuma günü öğlene kadar açık olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 artışla 2.4434,02 puandan tamamladı.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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