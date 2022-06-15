Borsa güne yükselişle başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa güne yükselişle başladı

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.514,14 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.514,14 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,23 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 2.514,14 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,47 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,90'la bilişim, en fazla kaybettiren yüzde 0,29'la gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,5 azalışla 2.508,91 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) açıklayacağı para politikası kararları öncesinde küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerin de bulunduğunu, bunun da piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret istatistikleri ile ABD'de perakende satışlar verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Borsa İstanbul Fed Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title