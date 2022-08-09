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Borsa güne yatay başladı

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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02'lik sınırlı artışla 2.795,52 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02'lik sınırlı artışla 2.795,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,47 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 2.795,52 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30'la orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,69'la spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,62 değer kazanarak 2.795,06 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, tarihi zirvesini de 2.802,83 puana taşıdı.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle pay piyasalarındaki temkinli seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.800 ve 2.820 seviyelerinin direnç, 2.750 ve 2.720 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

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