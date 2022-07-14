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Borsa güne yatay başladı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 2.407,33 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 2.407,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,76 puan ve yüzde 0,03 değer kaybederek 2.407,33 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79'la spor, en çok kaybettiren yüzde 0,63'le iletişim oldu.

Borsa İstanbul, dün küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 1,07 azalışla 2.408,08 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de dün açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 9,1 artış kaydetmesi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha da şahinleşeceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle oynaklığın arttığını belirterek, veri odaklı seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.390 puanın destek, 2.440 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyor.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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