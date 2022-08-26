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Borsa güne rekorla başladı

Ekonomi Haberleri

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 artarak 3.154,93 puan ile güne rekorla başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 artarak 3.154,93 puan ile güne rekorla başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,16 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 3.154,93 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,69'la iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 2,50 değer kazanarak 3.136,77 puan ile kapanış rekoru tazeledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Hafta başında yüzde 50'lerde bulunan Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimalinin yüzde 63'e yükseldiğine işaret eden analistler, Powell'ın konuşmasında vereceği mesajların fiyatlamalara yön vereceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

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