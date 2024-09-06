Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,01'lik düşüşle başladı. Endeks, 0,56 puanlık azalışla 9.936,20 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 azaldı.
Borsa, güne yüzde 0,01'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,01'lik düşüşle başladı. Endeks, 0,56 puanlık azalışla 9.936,20 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 azaldı. - İSTANBUL