Üye Girişi
Haberi Paylaş
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 5.492,19 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 azalışla 5.492,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 5.492,19 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,40 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,92 değer kaybederek günü 4.494,48 puandan kapattı.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin hemen altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi, para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.480 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Borsa İstanbul Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title