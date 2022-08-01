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Borsa'dan kapanış rekoru

Borsa'dan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,47 değer kazancıyla 2.656,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,47 değer kazancıyla 2.656,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,45 ve holding endeksi yüzde 3,38 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran holding oldu.

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi 2.656,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki dönem için daha yumuşak bir tutum izleyeceği sinyali vermesinin yanı sıra şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Yarın Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.670 seviyesinin direnç, 2.540 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Borsa İstanbul Fed Ekonomi Haberler

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