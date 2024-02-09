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Borsa açılışında BIST 100 endeksi 9 bin puanı aştı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9 bin puana ulaştı. Ancak endeks daha sonra geri çekilerek 9 bin seviyelerine indi.

Borsa açılışın hemen ardından 9 bin puanı aştı. BIST 100 endeksi 9 bin 7 puana kadar yükseldi, geri çekildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi tüm zamanları en yük seviyesini görerek 9 bin puana ulaştı. Güne yüzde 0,48 artıda başlayan BIST 100 endeksi açılışın ardından 9 bin puanı aştı. Endeks 9 bin seviyelerine geri çekildi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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