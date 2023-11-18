Bornova Belediyesi Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimleri Başlıyor

Bornova Belediyesi, çiftçilere meyve ve sebze tohumlarının ücretsiz olarak verilmesi ve üretim konularında destek sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen zeytin yetiştiriciliği eğitimleri 20 Kasım'da başlayacak.

Bornova Belediyesi tarımsal üretime verdiği destekleri sürdürüyor. Bornovalı çiftçilere meyve ve sebze tohumlarının ücretsiz olarak verilmesinden, ürünlerin bakımına kadar birçok konuda kapsamlı destek veren Bornova Belediyesi, ilçedeki üreticilerin daha bilimsel yöntemlerle üretim yapmasını sağlamak için düzenlediği zeytin yetiştiriciliği eğitimlerini de devam ettiriyor. Bu kapsamada yeni hazırladığı ve 6 gün sürecek olan üretici ve tüketiciyi bilgilendirme eğitimleri 20 Kasım'da başlıyor.

Bornova Belediyesi ve Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında, Bornova Halk Eğitimi Merkezi koordinesinde gerçekleşecek Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılacak. Toplamda 48 saat sürecek eğitimlerde Bornova Belediyesi Ziraat Mühendisi Anıl Ayvaz tarafından verilecek.

Eğitime katılan kursiyerlere zeytin yetiştiriciliği, zeytinde sulama, gübreleme, budama, zeytinde görülecek hastalıklar ve zararlıları anlatılacak. Kompost yapımı, meyve ağaçlarında aşılama, bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması konularında da hem teorik hem de pratik eğitimler verilecek. Toplamda 6 gün sürecek eğitim programı sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika almaya hak kazanacak.

İDUĞ: ÜRÜN KALİTESİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, tarıma destek vermek için özellikle üreticilere yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Zeytincilik eğitimiyle Bornova'daki ürünlerin kalitesinin artmasını, üreticilerin verdikleri emeğin karşılığını alabilmeleri için daha donanımlı hale gelmesini hedefliyoruz. Düzenlediğimiz eğitime katılacak tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kayıt yaptırmak isteyenler Bornova Belediyesi'nin 0 (232) 999 29 29 numaralı telefonunu arayıp dahili 4813-4814-4815'ten ayrıntılı bilgi alabilirler.